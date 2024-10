Orange, SFR et Free font condamner des voleurs de cuivre qui s’attaquaient aux antennes-relais

Après avoir voilé 1.5 tonne de cuivre sur plusieurs antennes mobiles, trois voleurs viennent d’être condamnés.

Le cuivre est un matériau qui attire les convoitises : il est facilement revendable et surtout, il foisonne dans les câbles des réseaux ADSL ou électriques. Si on entend souvent parler d’attaques sur le réseau fixe historique, trois voleurs de cuivre viennent d’être condamnés pour avoir subtilisé 34 câbles sur des antennes-relais.

Les larcins se sont produits en Gironde, en Charente-Maritime et en Dordogne et ont fortement impacté le réseau mobile, au point où Orange, SFR ou Free s’étaient constitués parties civiles.

Les deux voleurs agissaient en famille, un beau-père âgé de 31 ans et ses deux gendres, âgés de 20 et 18 ans. Le patriarche a écopé de deux ans de prison dont un avec sursis, tandis que les deux plus jeunes ont été condamnés à 18 mois d’emprisonnement dont 12 avec sursis. Ils opéraient cagoulés et brûlaient les câbles pour les dénuder avant de revendre le cuivre, pour obtenir «entre 1800 et 2000 euros» par câble et par malfaiteur.

Source : Le Figaro

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox