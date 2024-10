Free Mobile devient le 1er opérateur à passer la barre des 20 000 sites 5G, accélération sur la bande 3,5 GHz pour être dans les clous

Free compte désormais plus de 20 000 sites 5G toutes fréquences confondues loin devant la concurrence. A la traîne sur la bande reine 3,5 GHz, l’opérateur met les bouchées doubles pour atteindre les 8000 sites compatibles à la fin de l’année.

Après avoir lancé en premier sa 5G+ grand public le mois dernier, Free Mobile se doit de cravacher pour respecter ses engagements pris lors de l’attribution des fréquences 5G à savoir disposer de 8000 sites 3,5 GHz d’ici la fin de l’année. Si la concurrence a d’ores et déjà rempli cet objectif, l’ex-trublion redouble d’efforts depuis cet été.

Dans son nouvel observatoire mensuel des déploiements des réseaux 5G, l’ANFR a dévoilé cette semaine le nombre de sites rendus compatibles 5G par chaque opérateur durant le mois de septembre 2024. Sur la bande dite reine, Free Mobile a équipé 207 nouveaux sites, devant Orange (+144), SFR (+138) et Bouygues Telecom (+81). Au total, l’opérateur de Xavier Niel compte désormais 7 154 sites 3,5 GHz, très loin derrière Orange qui lui a déjà atteint les objectifs 2025 avec 10545 sites. SFR et Bouygues comptent respectivement 8 819 et 8395 supports.

Interrogé par Le Figaro sur ce déploiement, Nicolas Thomas, le directeur général de Free se dit confiant : « Nous sommes assez sereins sur nos obligations de couverture pour la fin de l’année». Toutes fréquences confondues, Free Mobile reste très largement en tête du classement du nombre de sites 5G en franchissant un cap important grâce au déploiement massif de la bande 700 MHz, il compte désormais plus de 20 000 sites 5G, loin devant Bouygues Telecom (14 360 supports) et SFR (13 028) sui déploiement en complément la bande 2100 MHz. Orange se différencie par son choix de déployer quasi-uniquement la bande 3,5 GHz qui apporte plus de débit au dépend de la couverture. L’opérateur historique compte toutefois 339 sites 5G 700 MHz techniquement opérationnels et 180 dans la bande 2100 MHz.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox