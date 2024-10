Amazon a un nouveau message pour ses abonnés Prime, “l’accès à un cadeau spécial”

Les membres d’Amazon Prime peuvent dès à présent profiter de 60 jours d’essai gratuit à Audible et recevoir gratuitement 2 crédits audio pur toujours au lieu d’un le premier mois.

Après avoir offert en septembre 3 mois d’essai offert à Audible, Amazon envoie désormais un mail à ses abonnés Prime pour leur donner “accès à un cadeau spécial”. Le géant américain permet à présent de télécharger et recevoir 2 livres audio de votre choix gratuitement dès le premier mois parmi un catalogue de plus de 500 000 livres audio, séries audio et podcasts, toujours via sa plateforme Audible dont l’abonnement est à présent offert pendant 60 jours.

Les écoutes sont par ailleurs illimitées sur tous les titres, l’abonnement à Audible passera à la fin de la période de gratuité automatiquement à 9,95€/mois. Amazon propose avec son service de lecture audio de résilier ou mettre en pause son abonnement à tout moment.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox