Les internautes se lâchent sur les réseaux : la nouvelle vente privée de Free Mobile bat des records, Lena Situations rhabille Xavier Niel

Aficionados de Twitter ou plutôt de X, les opérateurs français ou acteurs du numérique postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des posts qui ont déferlé sur le réseau social d’Elon Musk la semaine dernière.

Xavier Niel a fait son show à L’Olympia ce mercredi 18 septembre, spectacle durant le lequel un sketch en vidéo le met en scène avec Lena Situations. Le fondateur de Free apparaît alors tout de Louis Vuitton vêtu.

La critique est facile ! Mais au moins c’est gratuit pour tous les abonnés Free Mobile 5G. Orange se contentera lui d’une offre 5G+ Home payante en octobre.

Chouette les gens chez @free auront enfin le débit de la 4G d’Orange https://t.co/5AhLHsr3BV — Alexandre 🇫🇷 (@RawZ06Off) September 18, 2024

La nouvelle vente privée de Free Mobile bat des records de chaleur sur Dealabs, de quoi faire oublier une offre de 2019 comprenant 100 Go, un smartphone Nokia offert et un engagement de 24 mois qui avait reçu l’accueil le plus glacial sur le site.

Plus de 12.000 degrés sur @Dealabs. 🔥

Du jamais vu depuis des années cette VP @freemobile. 💸 Une offensive qui doit infliger de sacrés dégâts à toute la concurrence, @Orange_France et @Sosh_fr compris. 💥 D’autant que le réseau est devenu de très bonne qualité. 🍀 https://t.co/eRcKCuD4ar pic.twitter.com/uLdA0s2LtK — Romain JF ⚫️ (@theromainjf) September 19, 2024

Avec iOS 18, Apple continue de perfectionner son écosystème en introduisant des mesures de sécurité visant à protéger les iPhones contre le vol et la revente illégale de pièces détachées. Et cela semble poser de gros problèmes en Russie, pays dans lequel le pays la firme de Cupertino a stoppé toutes ses ventes de produits en Russie en mars 2022 même si des détaillants contourne cette interdiction avec l’iPhone 16.

Des milliers d’iPhone tombent en panne en Russie.

La dernière mise à jour (18.0) renforce la vérification des pièces d’origine.

En cas de réparation avec du matériel non agréé, le téléphone ne fonctionne plus correctement, ou refuse de démarrer.

Or, Apple a quitté la Russie,… pic.twitter.com/BdObSFOSHV — gewurztraminer (@benabarr) September 17, 2024

Vous souvenez-vous de cette pub et du 118 000 ?

