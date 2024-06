Nouveau : Free propose désormais à ses abonnés Freebox de se protéger facilement contre les escroqueries par SMS avec McAfee

Les deux options McAfee Sécurité et McAfee Sécurité Avancé disponibles sur l’Espace Abonné Freebox intègrent désormais e McAfee Scam Protection, une solution bloque les phishing et arnaques grâce à l’intelligence artificielle.

Alors que les cybercriminels utilisent des techniques de plus en plus élaborées pour duper les utilisateurs, en envoyant des SMS douteux, les deux options McAfee lancées en 2023 à destination des abonnés Freebox (contrôle parental, surveillance du Dark Web et un VPN illimité pour l’option l’offre la plus avancée), s’enrichissent d’une une fonctionnalité pilotée par l’intelligence artificielle pour bloquer les escroqueries par SMS : il s’agit de McAfee Scam Protection.

“Disponible dès maintenant pour les abonnés Freebox, cette solution de sécurité innovante vous protège contre les tentatives de phishing et autres arnaques par SMS. McAfee Scam Protection analyse et vous alerte, en vous proposant de supprimer les messages suspects avant qu’ils n’atteignent votre téléphone. Ne laissez plus les escrocs vous piéger et sécurisez vos communications et profitez d’une véritable tranquillité d’esprit dès aujourd’hui”, indique Free ce 13 juin sur son portail.

Les abonnés Freebox ayant déjà souscrit à l’une des options McAfee Sécurité (4,99€/mois) et McAfee Sécurité Avancé (6,99€) peuvent profiter dès à présent et sans surcoût de cet enrichissement.

Plus concrètement, McAfee Scam Protection analyse automatiquement les URL contenues dans les SMS et détecte les liens dangereux avant même que vous n’ayez l’occasion de cliquer dessus. “En cas de clic accidentel sur un lien suspect, McAfee bloque immédiatement l’accès au site dangereux, que ce soit dans un SMS, un e-mail ou sur les réseaux sociaux”, précise Free.

Une fois configuré, cet outil de protection “fonctionne immédiatement sans nécessiter de copier-coller ou d’autres manipulations pour vérifier si un SMS ou un e-mail est une escroquerie”. Pour en profiter, il suffit d’utiliser l’application McAfee Security: Sécurité VPN sur iOS et McAfee Security: Antivirus VPN sur Android.

McAfee sécurité est notamment disponible en option avec les offres Freebox Pop, Freebox Ultra et Freebox Révolution Light. Pour y souscrire, il faut se rendre sur l’Espace Abonné Freebox, rubrique Mon Abonnement.

