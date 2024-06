Lebara change de réseau et passe de celui d’Orange à SFR

Une transition “transparente” affirme le MVNO sur son site web.

Après Bouygues Telecom et Orange en 2021, l’opérateur virtuel Lebara posera ses valises sur le réseau de SFR cet été. La transition sera automatique et l’opérateur prévient ses abonnés sur la suite.

Concrètement, si vous êtes abonnés, votre forfait basculera automatiquement et restera le même. De plus, Lebara garantit que la transition se fera en douceur et sans interruption de service, vous garderez bien sûr le même numéro.

Ce changement doit permettre pour Lebara l’accès « à des technologies qui (lui) permettront de vous proposer de nouveaux services et fonctionnalités à l’avenir, enrichissant ainsi votre expérience ». Ce qui pourrait faire référence notamment à une possible arrivée de la 5G dans ses offres.

Source : Alloforfait

