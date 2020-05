La guerre des promos reprend de plus belle chez Orange, Free, SFR et Bouygues pour séduire les abonnés

Les opérateurs veulent donner un coup de fouet à leur activité commerciale et éviter de trop subir l’impact du confinement sur leurs recrutements grâce à des promos agressives.

Chaque opérateur y va de ses offres promotionnelles pour relancer la machine commerciale, après deux mois au ralenti. Car au premier trimestre 2020, l’impact du confinement ne s’est pas beaucoup fait ressentir sur les résultats des opérateurs, touchant seulement les deux dernières semaines de l’exercice. Le gain d’abonnés était d’ailleurs globalement en baisse par rapport aux périodes précédentes.

Les conséquences de la crise sur les recrutements devraient être bien plus nettes durant la période avril-juin 2020 . Durant la première moitié du second trimestre, les boutiques des opérateurs étaient toutes fermées, s’en est suivi ensuite un faible taux de recrutement, atténué par un taux de résiliation faible, comme l’expliquait Thomas Reynaud, directeur général d’Iliad.

Depuis la réouverture de leurs boutiques, les opérateurs mettent les bouchées doubles pour endiguer l’impact du Coronavirus sur les ventes. Free a d’ailleurs annoncé lors de la présentation de ses résultats trimestriels que la relance de ses activités commerciales était l’un de ses objectifs à court terme. Et pour cela, Orange, Bouygues, SFR et Free ont dégainé plusieurs promos agressives.

Sur le mobile, c’est la guerre ouverte pour la data

Sosh a opté pour un forfait 100 Go à 16.99€/mois, “même après un an“, proche de ce qu’a fait RED by SFR avec son forfait à 16€ pour 100 Go de données mobile. Bouygues Telecom a lancé plusieurs séries limitées B&You à partir de 4.99€ par mois pour 100 Mo jusqu’à 15.99€/mois pour 100 Go, toujours sans limite de temps pour le tarif promotionnel. Free a quant à lui lancé une offre sur Veepee proposant son forfait 100 Go avec un smartphone offert pour 19.99€ par mois, mais a également fait durer sa série Free 60 Go à 9.99€/mois durant trois semaines au lieu d’une habituellement, avant de revenir à la normale la semaine dernière.

Une nouvelle box ou des offres fixe à prix cassés pour séduire

Et sur le segment internet fixe, les opérateurs se rendent également coup sur coup. SFR propose sa box fibre à 10€/mois pendant un an, ce à quoi a répondu Sosh avec un tarif promotionnel de 14.99€ pendant les douze premiers mois sur sa Boîte fibre. Free est lui aussi entré dans la danse hier, avec son offre Freebox Révolution à 9.99€/mois pendant un an sur Veepee.

Sur ce point, Bouygues n’a pas vraiment joué le jeu des promos agressives mais compte sur le lancement de sa nouvelle box, annoncée le 28 mai prochain pour attirer de nouveaux abonnés. Une stratégie différente de celle de Free, qui a pour sa part annoncé repousser la sortie de la Freebox V8 de quelques mois.