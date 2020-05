Sosh dégaine une promo et propose sa fibre optique à moitié prix

Dans le cadre d’une promotion, Sosh propose un abonnement fibre optique à moitié prix.

Jusqu’au 22 juin, la marque d’Orange annonce en effet un abonnement fibre optique à 14,99 euros par mois au lieu de 29,99 euros par mois, location de box incluse. Le tarif promotionnel est valable durant les 12 premiers mois.

Sans engagement, l’offre inclut un accès Internet jusqu’à 300 Mbit/s (débit descendant et débit montant), ainsi que la téléphonie illimitée vers les fixes de France métropolitaine, des DOM et de plus de 100 destinations internationales. L’option appels illimités vers les mobiles de France métropolitaine et des DOM revient à 5 euros par mois. Concernant le service télévision, 72 chaînes sont accessibles via l’application TV d’Orange sur smartphone/tablette/ordinateur. Une option à 5 euros permet d’avoir le décodeur TV et l’accès à 160 chaînes depuis la télévision, dont plus de 70 en HD.

Notez enfin que Sosh rembourse jusqu’à 100 euros sur les frais de résiliation auprès de l’ancien opérateur.