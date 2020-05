M6 : Cyril Lignac dit au revoir à “Tous en cuisine”

“Tous en cuisine” ne pas manquer durant le confinement et au-delà, après plus de deux mois et demi a l’antenne le programme va tirer sa révérence.

Diffusé depuis le 23 mars dernier, Cyril Lignac est en direct tout les soirs pour concocter des recettes depuis sa cuisine, durant l’émission des invités plus ou moins célèbres tente de reproduire la recette avec lui. L’émission créée en urgence pour le confinement aura finalement su trouver son public et rencontre un franc succès tout les jours.

Mais M6 a décidé de modifier sa programmation malgré tout, Cyril Lignac va laisser la case horaire à Stéphane Plaza et des numéros inédits de “Chasseurs d’appart”. Concernant “Tous en cuisine”, M6 pourrait faire revenir le programme tout en sachant que Cyril Lignac a un agenda très chargé du fait de ses établissements et du tournage du “Meilleur pâtissier”.