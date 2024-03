Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : lancement du module SFP+ (gratuit) très attendu par les abonnés Freebox Ultra, un service surprise débarque

C’est parti pour les nouveautés de la semaine ! Nous faisons un point sur les derniers événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué l’arrivée d’un nouveau service ou une promotion au cours des sept derniers jours, c’est certainement ici que vous leur mettrez la main dessus.

Nouveautés Free

Surprise, Free envoie des invitations pour une conférence de lancement d’un mystérieux “nouveau service” le mardi 26 mars. Quels sont les projets en cours et hypothèses ?

Free propose désormais un module SFP+ RJ45 inclus pour bénéficier des 8Gb/s symétriques de la Freebox Ultra. Découvrez-le.

Nouvel arrivage de films gratuits pour les abonnés Freebox et Free Mobile au forfait à 19,99€/mois : Arrête de pleurer Pénélope, Corps à Corps, Opération Arctic Fox, Pensées mortelle, Le Feu de St Elmo, La Jurée. Plus d’infos…

Free lance une mise à jour d’OQEE sur iOS, avec une nouveauté graphique, l’écran de lancement passe aux couleurs de la nouvelle charte de l’app. Plus d’infos…

Une nouvelle version 1.24 de l’application Freebox Connect est disponible en test sur les iPhone via TestFlight avant de déploiement d’une mise à jour grand public dans les prochains jours. Au programme : la résolution d’un bug faisant disparaître le Server sur l’accueil. Plus d’infos…

Nouveautés Free Mobile

L’application RNC Mobile ouvre la chasse à la nouvelle 5G SA de Free Mobile, une mise à jour permet désormais de la dépister partout. Plus d’infos…

Annoncé en août 2023, le 40 Nxtpaper 4G de TCL est désormais commercialisé chez Free Mobile. Plus d’infos…

Annonces de la semaine

S’il continue d’offrir 3 mois à Disney+ Standard sans pub à ses nouveaux abonnés Freebox Pop, ce n’est désormais plus le cas pour les clients actuels. Plus d’infos…

Free annonce être prêt à faire survivre son service Free Ligue 1 en le sous-licenciant. Plus d’infos…

Etude : Les Freebox Delta et Ultra sur la 1ère marche du podium. Plus d’infos…

Foot et cinéma : TF1 annonce de nouveaux contenus 4K qui seront disponibles sur Freebox Mini 4K, Pop, One, Delta et Ultra. Plus d’infos…

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox