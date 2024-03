Découvrez le module SFP+ RJ45 inclus, qui permet de bénéficier des débits max de la Freebox Ultra et qui été développé avec Free

Vous pouvez maintenant profiter du maximum des débits de la Freebox Ultra !

Nous vous l’annoncions il y a deux jours, Free propose maintenant aux abonnés concernés un module SFP+ RJ45, inclus dans l’abonnement Freebox Ultra (10€ de frais vous seront tout de même facturés, déduits de votre prochaine facture) qui vous permet de bénéficier depuis votre ordinateur jusqu’à 8 Gbits/s en débits symétriques (débits maximum théoriques).

Lors de la commande il est indiqué que la livraison se fera sous quelques jours et c’est vraiment le cas puisque les premiers à l’avoir commandé l’ont déjà reçu.

Ainsi que nous le rapporte Rhonok qui vient de le recevoir, ce module est de la marque “Pureoptics”, une société basée à Paris qui produit des modules optiques permettant d’avoir un bon rapport qualité/prix et qui propose également des produits sur-mesure en fonction des besoins techniques de leurs clients.

Et justement on peut voir sur ce module la mention “FBX” qui semble confirmer que la conception à été faite selon un cahier des charges défini par Free. Si ce ce module SFP+ RJ45 est bien sûr utilisable sur les Freebox on ne sait pas pour le moment si il peut être utilisé sur n’importe quel autre appareil disposant d’un port SFP.

Si vous souhaitez commander ce module, nous vous expliquons la démarche dans cet article.

Merci à Rhonok

