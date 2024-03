Canal+ : du nouveau pour la réception et la transmission de ses flux satellitaires

Le siège de Canal+ Pologne à Varsovie va devenir le centre de réception de tous les flux satellite du groupe pour les redistribuer par la suite vers Paris en fibre optique.

Comment un signal satellite arrive jusqu’à votre domicile ? Pour Canal+ ce signal transite par le parc d’antennes installé sur le toit du siège polonais à Varsovie pour ensuite passer par les transpondeurs et finir au domicile des clients. Comme annoncé dans une vidéo postée sur le compte Linkedin de Canal+ Polska, l’ensemble des flux satellites du groupe seront centralisés en Pologne puis redistribués en fibre optique vers Paris, et ce à court terme.

Le groupe Canal+ propose des offres satellites depuis de nombreuses années. Notamment avec l’offre TNT Sat depuis 2007 pour recevoir les 27 chaînes de la TNT gratuite, mais aussi via les autres offres proposées par la filiale de Vivendi depuis la fusion de Canal+ avec CanalSat en 2016. On retrouve donc également sur le satellite les formules actuelles que l’on peut souscrire sur les box des opérateurs comme l’abonnement Canal+ basic à 22,99 €/mois pendant 12 mois puis 27,99 €/mois avec engagement de deux ans. Sans oublier les offres Canal+ Ciné Séries, Canal+ Sport etc. Il est nécessaire de disposer d’un des décodeurs fournis par Canal+ pour en profiter.

Source : Anaël

