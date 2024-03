Etude : Les Freebox Delta et Ultra sur la 1ère marche du podium

Les Freebox haut de gamme de Free sont les préférées de toutes les box.

Zone ADSL&Fibre, un des plus importants comparateur de box internet en France, a lancé un sondage de grande envergure auprès de plus de10 000 clients télécoms, permettant de mesurer leur satisfaction envers leur opérateur et leur box internet.

Il ressort de cette étude que ce sont les Freebox Delta et Ultra (qui sont un seul item dans le cadre de cette étude, c’est deux Freebox étant le haut de gamme de Free) qui arrivent en tête des box préférées des participants. A contrario, c’est la Bbox Fit qui est celle la moins appréciée.

Dans le détail, les Freebox Delta et Ultra sont surtout plébiscitées grâce aux contenus TV qu’elles proposent. Toutes deux incluent les chaînes TV by Canal, Netflix et Amazon Prime, mais la Freebox Ultra propose en plus la chaîne Canal+ Live, Disney+ ainsi qu’Universal+, de quoi se démarquer fortement de ses concurrentes.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox