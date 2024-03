Les abonnés Freebox Ultra peuvent profiter en plus d’un service de lecture en streaming offert pendant 2 mois

Deux mois d’abonnement à l’offre Standard Nextory sont toujours offerts aux clients Freebox et Free Mobile mais aussi aux nouveaux abonnés Freebox Ultra.

De la lecture, en veux-tu en voilà abonnés. Tout comme les abonnés Freebox Delta, les souscripteurs à l’offre Ultra et Ultra Essentiel de Free lancées fin janvier, bénéficient tout au long de leur abonnement d’un accès inclus au service de presse en ligne français à Cafeyn mais pas seulement qu’ils profitent aussi d’un accès gratuit à Nextory pendant 60 jours avant de passer à 9,99€/mois, sans engagement.

Lancée en avril 2020, l’offre payante de Nextory (ex-Youboox) spécialement élaborée pour les abonnés Freebox et Free Mobile, permet d’accéder en illimité à des milliers d’ebooks, BD et comics mais également à de nombreux livres audio (jusqu’à 2 livres ou plus dans la limite de 15h d’écoute par mois), mais aussi à des titres de presse comme Le Parisien, le Point, Libération et Elle.

Pour en profiter, il suffit de se rendre dans l’espace abonné Freebox, rubrique “Mon abonnement” et de choisir la catégorie correspondante “Offre de livres audio, d’ebooks et de presse Nextory”.Un lien spécifique vous renverra vers la page d’inscription de Nextory en partenariat avec Free.

“A l’issue des 60 jours gratuits, vous serez prélevé d’un montant de 9,99€, votre abonnement sera ensuite reconduit automatiquement de façon mensuelle, sans engagement de durée. Offre non cumulable avec d’autres promotions en cours proposées par Nextory. Carte bancaire demandée à l’inscription”, précise Free.

Cette offre donne accès à un catalogue de “contenus numériques susceptible d’évolution”, sur smartphone et tablette (Android et iOS), ainsi que sur ordinateur via un navigateur internet.

