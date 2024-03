Starlink lance une offre internet à moins de 30 euros en Europe face à la fibre des opérateurs

Starlink lance une offre à moins de 30 euros en Europe. Nommée “Deprioritized” l’offre s’attaque aux offres fibre des opérateurs.

Starlink débarque sur le marché de la fibre en Europe. L’offre “Deprioritized” coûte 10 euros moins cher que son offre “Standard Residentiel” à 40 euros par mois. Comme l’offre Standard, il est possible de payer comptant ou de passer par la location de la parabole. Pour mémoire, la parabole, le routeur Wi-Fi, les câbles, la base et l’envoi du colis coûtent 450 euros à l’achat. En ce moment une offre promotionnelle propose le tout pour 225 euros. Si vous souhaitez passer par la location, 10 euros seront ajoutés à la mensualité. D’abord lancée en Nouvelle-Zélande, l’offre “Deprioritized” est proposée en Espagne et Italie.

“Deprioritized” en détail

Le forfait le moins cher de Starlink annonce ainsi un débit compris entre 50 Mbps et 100 Mbps contre 150 et 250 Mbps pour l’offre Standard. À noter que cette offre moins chère défavorise ses abonnés lors des heures de pointe. En effet, ces derniers auront un débit réduit et n’auront pas la priorité sur le réseau lors de saturation. Une offre nommée “Priorizited” permettant d’accéder aux meilleurs débits est quant à elle facturée 93 euros par mois.

La question se pose concernant l’arrivée de l’offre “Deprioritized” en France. Pour le moment, l’offre Standard qui promet des débits de plus de 150 Mbps offre plutôt en moyenne 108 Mbps, ce qui reste bien en dessous de la fibre, mais qui surpasse de loin l’ADSL qui propose des débits entre 1 et 20 Mbps.

