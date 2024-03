Free Mobile : un nouveau smartphone pas cher et original débarque dans la boutique en ligne

Annoncé en août 2023, le 40 Nxtpaper 4G de TCL est désormais commercialisé chez Free Mobile.

Pour les petits budgets, Free Mobile propose aujourd’hui un nouveau smartphone d’entrée de gamme du fabricant chinois TCL. Il s’agit du 40 Nxtpaper 4G affiché à 159€ en achat comptant. En optant pour l’offre de location avec option d’achat Free Flex, il sera demandé aux non abonnés un 1er paiement de 49€, puis 24 loyers suivants de 3.99€/mois. A l’issue des 2 ans, vous aurez le choix entre restituer votre mobile ou l’acquérir en versant le montant de l’option d’achat de 14€. Les abonnés Free Mobile profiteront d’un premier paiement moins élevé soit 19€, suivi de 24 mensualités de 4,99€/mois pour une option d’achat fixée à 20€.

Ce modèle 4G 256 Go extensible à 2 To, intègre un écran de 6,78 pouces FHD+ 90 Hz, un appareil photo arrière de 50 Mpx, un ultra grand angle de 5 Mpx, un objectif macro de 2 Mpx et une caméra frontale de 32 Mpx. Sa batterie de est bonne facture (5010 mAh), sa charge33 W ultra rapide permet 50 % de recharge en 30 minutes. On lui accordera une originalité sympa, à savoir la technologie Nxtpaper qui imite l’aspect du papier pour la lecture de texte, livres et BD)pour un confort visuel amélioré et une lecture plus facile. Le fabricant parle d’un “écran à la texture anti-empreintes digitales avec une finition mate pour une expérience évoquant le papier”.Certifié anti-reflets, ce smartphone intègre une solution hardware de réduction intelligente de la lumière bleue nocive.

Le Nxtpaper 4G dispose également d’Android 13 et embarque un processeur Mediatek Helio G88 ainsi que 8 Go de Ram upgradable (16 Go).

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox