Revivez des grands moments des JO de Rio 2016 sur france.tv jusqu’au 3 mai

France Télévisions fait un bond dans le passé avec la “RétroSport”. Cette semaine, revivez les exploits de sportifs français durant les JO de Rio 2016.

Durant cette période de confinement et d’absence d’événements sportifs, France Télévisions propose de revivre de grands moments du sport. Chaque semaine est consacrée à un grand événement sportif, cette semaine les JO de Rio sont à l’honneur. Retrouvez tous les jours jusqu’a ce dimanche 3 mai sur france.tv la “RétroSport”, pendant une semaine, la plateforme en ligne de France Télévision revient sur les exploits de Teddy Riner, Tony Yoka, Estelle Mossely et tant d’autres. Rendez-vous à partir de 14h pour découvrir une nouvelle rétrospective. Depuis lundi, france.tv a mis en ligne la finale d’escrime en épée (hommes) opposant la France à l’Italie, la finale homme du saut à la perche avec Renaud Lavillenie. Aujourd’hui ce sont les finales de boxes de Tony Yoka et Estelle Mossely qui ont été ajoutées.