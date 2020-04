France Télévisions : l’école sur France 4 continue jusqu’en juillet

Depuis l’annonce de la fermeture des établissements scolaires, France 4 accueils l’offre éducative de France Télévisions pour s’inscrire dans le dispositif “Nation Apprenante”

Depuis le lundi 23 mars France Télévisions en partenariat avec La Maison Lumni et Okoo propose des cours à destination des élèves de niveau CP jusqu’a un niveau terminal pour le lycée. Du lundi au vendredi, des enseignants dispensent des cours en direct, du CP au CM2 les cours sont dispensés le matin, pour le niveau collège/lycée, La Maison Lumni prend le relai l’après-midi avec Alex Goude aux commandes avec en plateau enseignants et éducateurs venus pour proposer des activités ludiques et éducatives ainsi que bien rappeler et insister sur l’importance des gestes barrières.

Durant cette période de confinement, France 4 a su montrer son utilité, un début de déconfinement est prévu pour le 11 mai, dont le retour à l’école pour certains. Quoi qu’il en soit, France 4 proposera son offre éducative jusqu’au début des vacances scolaires d’été c’est-à-dire le 3 juillet prochain.