Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : 23 chaînes offertes en plus à tous les abonnés Freebox, lancement d’un service spécial confinement etc…

Pas grand chose à se mettre sous la dent cette semaine après une avalanche de gestes de l’opérateur depuis le début du confinement. On retient toutefois une nouvelle initiative de Free. A défaut de réouvrir, ses boutiques se mobilisent désormais en version 2.0. Il est à présent possible d’être rappelé facilement par un conseiller du Free Center de votre choix. Découvrez ce nouveau système d’assistance. Plus d’infos…