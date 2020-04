Free Mobile : le nouvel iPhone SE au prix abordable débarque en précommande dans la boutique en ligne

Fraîchement annoncé par Apple, l’iPhone SE 2020 vient de faire son entrée en précommande dans la boutique en ligne de Free Mobile, disponible à partir de 479€.

En pleine épidémie de coronavirus, Apple a décidé de commercialiser le successeur éponyme attendu de l’iPhone SE lequel arbore le design de l’iPhone 8 et ses larges bordures tout comme le bouton Home en façade. Mais il comporte des atouts intéressants.

Disponible en précommande dans la boutique en ligne de Free Mobile en version 64 Go, 128 Go et 256 Go, l’iPhone SE se démarque par son chipset A13 Bionic, le même qu’à bord de l’iPhone 11, son écran IPS 4,7 pouces dans une définition 1 334 x 750 pixels devrait séduire les fans de smartphone compact. Ce nouveau né de la marque dispose d’un simple capteur photo 12 Mégapixels au dos et un capteur photo 7 Megapixels avec la dernière version du Smart HDR présente sur l’iPhone 11. De quoi possiblement faire mieux que l’iPhone XR.

Côté prix, la version 64 Go est proposée à 479 euros en achat comptant ou 122€ à la commande puis 3 fois 119€ en 4 fois sans frais.

La version 128 Go est quant à elle proposée à 539€ en achat comptant. Ou en 4 fois sans frais soit 137€ à la commande puis 3 fois 134€.

Enfin, le modèle 256 Go est affichée à 659€ ou 167€ à la commande puis 3 fois 164€ sans frais. Les première livraisons sont prévues à partir du 24 avril prochain.