WhatsApp voudrait faire sauter la limite de 4 personnes par appels

En ce moment, les solutions pour contacter vos proches et notamment pour des conversations groupées sont prisées par les utilisateurs confinés chez eux. Au tour de WhatsApp de vouloir étendre la capacité d’appel de ses utilisateurs.

Zoom, Google Duo, Messenger ou encore Discord, les appels vidéos et vocaux sont de plus en plus populaires en ces temps de confinement. WhatsApp ne s’y trompe pas et travaillerait à ce que la limite de quatre personnes dans un même appel, qu’il soit vidéo ou audio, tombe bientôt.

Plus de participants sur WhatsApp “dans les prochaines semaines”

La limitation de 4 personnes par appel date de 2018 et en temps normal, les utilisateurs n’ont pas forcément besoin de plus. Cependant, avec le confinement, les solutions permettant à de nombreuses personnes de rejoindre un seul et même appel sont devenues nécessaires pour le travail, ou du moins très prisée pour pallier à la solitude chez soi.

WhatsApp serait en train d’étendre la limite, comme l’a révélé WABetaInfo, relayée par Frandroid, qui a analysé la version bêta 2.202128 de l’application sur Android. Il est ainsi expliqué que de nouvelles conditions seront nécessaires, notamment que tous les participants disposent d’une version récente de l’application pour en profiter. D’après le site web, l’arrivée de ce nouveau plafond est prévu pour les prochaines semaines, mais cependant, pas d’information quant au nombre maximal de participants qui sera permis après cette mise à jour.

Si les solutions de conférences avec de multiples utilisateurs ont la côte en ce moment, il convient de bien choisir la votre. Outre les préférences d’usages personnelles à chacun, certaines applications sont critiquées pour leur usage de données personnelles. Orange avait ainsi donné quelques conseils pour bien choisir la plateforme de visioconférence que vous souhaitez utiliser.