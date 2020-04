Freebox TV : Changement pour le bouquet Magrehb qui fait le plein d’humour

Place au rire sur le bouquet Magrehb

Il y a du changement dans le bouquet Magrehb+ disponible sur Freebox TV. En effet la chaîne Rotana Aflam est remplacée par Rotana Comedy sur le canal 492. Cette chaîne dédiée à l’humour propose de voir et revoir les scènes comiques cultes du cinéma arabe, les séries comiques incontournables, des caméras cachées, des sketchs connus et d’autres à découvrir, des exclusivités du moment, les nouveautés du web ; une plateforme pour tous les humoristes professionnels et ceux en devenir du Monde Arabe

Les chaînes désormais incluses dans le bouquet Magrehb + (7,99€/mois)

Canal 491 – Al Resalah

Canal 492 – Rotana Comedy

Canal 493 – Rotana Cinéma

Canal 494 – Rotana Clip

Canal 496 – Rotana Drama (ex Masriya)

Canal 498 – Rotana Classics/ Zaman

Canal 497 – Rotana Music Channel

Canal 570 – Jeem

Canal 571 – Echourouk TV

Canal 572 – Echourouk News

Canal 573 – Echourouk+

Canal 574 – El Djazairia

Canal 578 – Baraem

Canal 576 – Nessma TV

Canal 577 – Samira TV