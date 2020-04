Covid-19 : les opérateurs à l’heure des interventions à distance par vidéo pour venir en aide à leurs abonnés

Pendant la crise sanitaire, les Français semblent toujours plus réticents à laisser entrer un technicien télécom chez-eux. Les opérateurs s’adaptent et commencent à utiliser des outils d’intervention à distance par vidéo.

Confinement, distanciation physique et sociale, les abonnés des opérateurs refusent de plus en plus l’intervention d’un technicien à leur domicile en cas de panne comme par exemple en Bretagne où un foyer sur trois refuse d’ouvrir sa porte à Orange même si le port d’un masque et de gants est garanti. Selon Europe 1, certains telcos, sans les citer, optent dans ce contexte exceptionnel pour des outils d’intervention à distance par vidéo via smartphone pour des problèmes simples. Est notamment utilisée une solution de la startup Techsee.

Partenaire au même titre que SFR de cette société spécialisée dans l’assistance vidéo intelligente, Orange et Sosh utilisaient jusqu’à présent une des solutions de Techsee basée sur l’envoi de photos. En attente d’une confirmation de leur part, on peut donc imaginer que les deux opérateurs aient choisi de recourir à cet outil vidéo dans leurs centres de contact.

Le fonctionnement est on ne peut plus simple, lorsqu’un client contacte l’assistance de son opérateur, un SMS avec un lien internet lui est transmis. En cliquant dessus, la caméra arrière de son smartphone s’active de quoi permettre au technicien de comprendre et de diagnostiquer rapidement le problème et d’utiliser la réalité augmentée pour le guider visuellement vers une résolution. “Il peut même dessiner sur l’image. Entourer, par exemple, le câble qui est mal branché ou le bouton sur lequel appuyer”, explique la radio d’information. Cette solution permet aussi d’autres aides comme expliquer l’installation à distance d’un appareil, très utile pendant le confinement mais aussi après.