Ça s’est passé chez Free et dans les Télécoms… Free Mobile devient borné, Android TV débarque enfin chez Bouygues Telecom etc..

Comme chaque semaine, nous vous proposons notre chronique « Ça s’est passé chez Free et dans les Télécoms … » Celle-ci vous propose de vous replonger dans les événements qui ont fait l’actualité de la semaine en cours, mais durant les années, les décennies, voire les siècles précédents. Ces événements concerneront Free bien sûr, mais plus largement les télécoms et le numérique. Souvenirs, souvenirs …

10 Avril 2014 : Free propose des bornes permettant de s’abonner rapidement et facilement

Free a révolutionné la distribution de ses forfaits mobile en proposant un nouveau moyen de s’abonner rapidement : des bornes permettant d’avoir des cartes SIM en quelques minutes. Lors du lancement de ces nouveaux terminaux, les bornes étaient déployées dans une partie du réseau de magasins Maison de la presse et Mag Presse, mais on peut désormais en trouver un peu partout dans les grandes villes.

10 avril 2008 : La Freebox HD se dote d’un nouveau standard de Wi-Fi

Multiplier par cinq le débit en Wi-Fi dans votre maison, c’est ce qu’annonce Free lorsqu’il révèle un nouveau standard pour sa Freebox HD. En effet, c’est une évolution de sa Freebox HD qui présente ainsi le Wi-Fi 802.11n et voit ainsi les antennes extérieures de la box disparaître au profit d’antennes intégrées. Free est le premier opérateur de France à intégrer ce nouveau standard à sa box sans surcoût dans les zones dégroupées.

12 avril 1992 : la fin de la Cinq sur les écrans Français

6 ans après son lancement en février 1986,” la Cinq” disparaît des téléviseurs Français à la suite d’une liquidation judiciaire prononcée le 3 avril 1992. La chaîne sera remplacée en soirée par Arte en septembre et la journée par “La Cinquième” en décembre 1994. Les moins jeunes se rappelleront peut-être des émissions comme “Youpi ! L’école est finie” ou “5 sur 5” diffusées sur la chaîne.

L’INA a ainsi conservé les deux dernières minutes de la chaîne.

15 avril 2008 : SFR initie son rachat de Neuf Cegetel

Le début de l’offensive est lancée. SFR a acquis le 15 avril 2008 60% de l’opérateur Neuf Cegetel mais ne s’est pas arrêté là. L’opérateur au carré rouge a lancé dans la foulée une OPA pour obtenir 100% des parts de Neuf Cegetel et s’engage ce jour là dans une bataille qui durera 4 semaines boursières et qui coûtera environ 4.5 milliards d’euros à SFR.

Décidément, on aime bien les vieilles pubs chez Univers Freebox : voici un spot pour Cegetel datant de 2005

11 avril 2016 : La Bbox miami passe sous Android TV

Après le lancement de la Freebox mini 4K en 2015, tournant sous Android TV, Bouygues Télécom avait annoncé l’arrivée d’Android TV sur sa Bbox miami, qui a l’époque tournait encore sous Google TV, son ancêtre très peu optimisé pour une utilisation sur un téléviseur. Il aura fallu attendre une année pour que cette box soit proposée avec Android TV directement à ses nouveaux abonnés. L’arrivée de ce nouveau système d’exploitation allait de paire avec un bouquet TV enrichi, la recherche vocale, l’arrivée de Google Cast etc… Et une hausse de prix de 4€ à l’époque (1€ de plus sur le forfait, et trois euros de location de matériel).