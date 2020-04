Free, SFR, Orange et Bouygues : les internautes se lâchent sur Twitter # 126

Aficionados de Twitter, les opérateurs français postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des tweets qui ont déferlé sur l’oiseau bleu cette semaine.

Une autre époque en matière d’usages mais au moins la batterie aurait tenu tout le confinement !

Imagine y a 20 ans on aurait été confiné avec un nokia 3310 forfait itineris 20 minutes 12 SMS…. On serait devenus des dieux du snake 😂😂😂 pic.twitter.com/jukVLqo2Iv lescheveuxsontpartix (@cho_co_lat_ine) April 16, 2020

Dans cette armoire de rue, le vilain petit canard de la bande est SFR !

Tiens… chez quel opérateur est ce que l’uniformité des couleurs n’est pas respectée ? 😇 pic.twitter.com/iGERPSMdRo Arnold⋨️💾 at ::1 (@TechnoPCArnold) April 18, 2020

Quand un mot de passe donne du fil à retordre à celui qui l’a créé ! Sacré émoticône !

Mon père :

«  Mon mot de passe ne fonctionne pas sur mon PC. Parce que j’ai mis un caractère spécial depuis mon téléphone. tu as mis quoi. un 💿. Et y’a pas la bonne touche sur le PC ». Mais pourquoi ? Elsa Bembaron🚒🏠»â€â™€ï¸ðŸ¥ðŸ‹·â˜Žï¸ (@ElsaBembaron) April 14, 2020

Non, la 5G ne répand pas le coronavirus, pourtant l’infodémie se propage et des antennes brûlent de l’autre côté de la Manche. N’oublions pas les pangolins !

La conjuration des pangolins. pic.twitter.com/DTDCoaG6bF Jean-noë l Lafargue (@Jean_no) April 18, 2020

Quand Free applaudit les techniciens télécoms comme Noé, un bout de chou en CE2 !