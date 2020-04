Freebox TV : la HD disponible sur BFM Grand Lille

Début février avait lieu le lancement de 2 petites soeurs de BFM TV, à savoir BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral. Suite à cette arrivée, la version HD avait disparu mais elle vient de faire son retour sur Freebox TV

Toutes deux sont accessibles gratuitement sur sur la TNT et sur les box des opérateurs. C’est le cas également sur les Freebox, respectivement sur les canaux 900 et 926. Ces chaînes remplacent Grand Lille TV et Grand Littoral TV, toutes deux rachetées par le Groupe Altice. Ainsi que le rapporte @tv_pds la version HD de Grand Lille TV est de nouveau disponible sur la Freebox. Pour en bénéficier, cliquez sur le menu une fois sur la chaîne puis “choix du flux” > HD

Si vous ne connaissez pas ces chaînes, sachez que BFM Grand Lille propose l’actualité de la métropole lilloise (info, trafic, météo) aux 3.3 millions d’habitants de l’agglomération et des communes environnantes. BFM Grand Littoral, quant à elle, vise les habitants de la côte d’Opale et de l’intérieur des terres (Flandres, Audomarois). Les deux chaînes miser sur des moyens techniques “innovants” selon BFM, avec une rédaction 100% MOJO (mobil journalism), le smartphone étant utilisé comme principal outil de tournage, les présentateurs seront autonomes en studio, la régie technique est enfin mutualisée à Paris..