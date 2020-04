Idée confinement : Vous n’avez pas de console de jeux ? Transformez votre Freebox Mini 4K en Super Nintendo

Vous rêvez de pouvoir jouer aux anciens jeux Super Nintendo ? Et bien c’est possible grâce à la Freebox Mini 4K et« Snes9x EX+ », un émulateur open-source entièrement gratuit de Super Nintendo. Lancez n’importe quel jeu de Super NES du stockage de votre box ou encore d’une carte SD via cet émulateur. Un bon moyen de s’occuper durant le confinement si vous n’avez pas de console

L’émulateur est téléchargeable gratuitement dans le Google Play Store de la Freebox Mini 4K.

« Snes9x EX+ » dans le Google Play Store de la Freebox Mini 4K

Après avoir importé le ou les jeux de son choix sur la mémoire interne de la Freebox Mini 4K ou sur une carte SD, l’utilisateur devra sélectionner « Snes9x EX+ » et cliquer sur « Load Game ». Ensuite le jeu devrait s’afficher s’il est dans le bon répertoire. S’il n’apparaît pas dans « Load Game », il existe une solution alternative. L’utilisateur peut rechercher son jeu via un explorateur de fichier. Une fois le fichier de jeu repéré, il suffit de le sélectionner pour que l’émulateur le lance automatiquement.

Menu principal de l’émulateur

Comme pour beaucoup d’émulateurs, celui-ci propose une option afin de configurer les touches d’une manette. Du côté des options vidéos, l’émulateur propose plusieurs paramètres personnalisables tels que la fréquence de rafraîchissement ou encore le ratio de l’image entres autres. L’émulateur propose aussi une fonction de sauvegarde et chargement automatique dans la rubrique « System Options ».

Options système de l’émulateur

« Snes9x EX+ » est un émulateur de Super Nintendo totalement gratuit. Il permet de lire n’importe quel jeu de Super NES importé sur le disque dur de la Freebox Mini 4K ou via une carte SD. De plus, il ne comprend aucune publicité. Si vous êtes nostalgiques de la Super Nintendo et que vous souhaitez jouer, rejouer ou faire découvrir certains de ses jeux, cet émulateur est fait pour vous.

Introduction du jeu Aladdin

Image du jeu Aladdin sur l’émulateur

Vous pouvez trouver d’autres trucs et astuces concernant la Freebox et Free Mobile sur le site thématique : “Le Saviez-vous ?”