Free Mobile: les Huawei P40 et P40 Pro 5G désormais disponibles à la commande avec des promos

Après une période de précommande, les Huawei P40 et P40 Pro compatibles 5G peuvent désormais être commandés directement sur la boutique en ligne Free Mobile.

Vous pouvez désormais vous procurer les nouveaux smartphones 5G du fabricant chinois sur la boutique Free Mobile. Pour rappel, il s’agit des nouveaux flagships compatibles avec la 5G de la marque, ne possédant pas les services de Google, mais proposant App Gallery. Ils bénéficient tous deux d’une promotion.

Le Huawei P40 Pro , dans son coloris argent, est ainsi proposé pour 949€ au lieu de 1099€. Il est également proposé en paiement en 4 fois sans frais pour un premier paiement de 238€, puis trois fois 237€ sans frais.

, dans son coloris argent, est ainsi proposé pour au lieu de 1099€. Il est également proposé en paiement en 4 fois sans frais pour un premier paiement de 238€, puis trois fois 237€ sans frais. Le Huawei P40, quant à lui tout de noir vêtu, est disponible pour 699€ contre 799€ auparavant. En quatre fois sans frais, vous devrez vous acquitter de 177€ puis 174€ sans frais.

Côté caractéristiques, les deux modèles sont proposés avec 128 Go de stockage et un processeur 5G Kirin 990. Suite à l’embargo mis en place par les Etats-Unis, ils tournent bien sous Android 10 mais ne bénéficient pas des services de Google comme Google Play ou Google Maps. Côté autonomie, comptez sur une batterie de3800 mAh, couplé à la technologie Huawei SuperCharge. Tous deux proposent 8Go de RAM et sont compatibles avec la B28, la bande-fréquence phare de Free. Côté taille d’écran, le P40 propose un écran OLED de 6.1 pouces, contre 6.6 pouces pour le P40 Pro. Et pour la photo, la version Pro compte une quadruple caméra 50 Mpx avec un capteur TOF à l’arrière, que ne propose pas la version standard.

Pour avoir plus d’informations sur leurs caractéristiques, retrouvez la fiche technique du Huawei P40 et celle du P40 Pro directement sur le site de Free Mobile.