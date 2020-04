42 chaînes offertes à tous les abonnés Freebox : la sélection anime à ne pas louper

Confinement, quand tu nous tiens. Pas facile parfois de s’occuper entre quatre murs. Cela vous dit de mater des grands classiques du monde de l’animation japonaise ou encore de découvrir de nouveaux anime qui cartonnent ? C’est possible jusqu’à fin avril pour les abonnés Freebox. Free les a en effet gâtés avec la mise en clair de 42 chaînes dont notamment Mangas (90), Gong Max (95) et enfin Toonami (154). Ainsi, Univers Freebox vous propose un petit tour d’horizon de la programmation de ces chaînes, afin de ne pas louper les meilleurs anime, en ce mois d’avril.

Ce soir : Plongez aux confins de l’univers avec Goldorak sur Mangas

Au programme ce soir pour les nostalgiques, Goldorak sur la chaîne Mangas. Le célèbre anime de 1975 réalisé par Toei Animation qui a produit de nombreux films et série d’animation japonaise comme Albator, les chevaliers du zodiaque, ou encore One Piece, débarque ce soir sur Mangas à partir de 18h30. Découvrez ou redécouvrez les aventures d’Actarus le prince d’Euphor et de son équipage, à bord de leur vaisseau spatial robot, Goldorak.

Pour ceux qui préfèrent la nouveauté, Dragon Ball Super sera également diffusé sur Toonami à partir de 18h40. Son Goku, toujours en quête d’ennemis puissants, poursuit ses aventures accompagné de ses amis dans cette suite du célèbre anime Dragon Ball Z, créé par Akira Toriyama.

Ensuite, vous pouvez retrouver à 19h25, Nicky Larson, toujours sur le canal 90. Suivez les enquêtes du détective privé et insatiable coureur de jupons Nick Larson et son assistante Laura, dans une série animation japonaise policière bourrée d’humour et d’action.

En parallèle, Toonami propose My Hero Academia à partir de 19h25. Cet anime assez récent (2016), a beaucoup fait parler de lui dans l’univers des shonen (anime pour les jeunes). Des pouvoirs originaux, des combats à gogo, ainsi qu’une touche d’humour et d’émotion, un cocktail plutôt sympathique. Dans un monde où 80 % de la population mondiale possède des super-pouvoirs, ici nommés « Alters » » n’importe qui peut devenir un héros ou, s’il le souhaite, un criminel. L’anime suit les aventures de Izuku Midoriya « Deku », l’un des rares humains ne possédant pas d’alter, qui rêve pourtant de rejoindre la filière super-héroïque de la grande académie Yuei et de devenir un jour un des plus grands héros de son époque, à l’image de son héros, All Might ! »

A l’heure du premier film de la soirée, la série Jayce et les conquérants de la lumière sera proposée sur la chaîne Mangas dès 21h10. Cette série d’animation non pas japonaise mais accrochez-vous bien, franco-américano-canado-japonaise de 1985, vous emporte dans un univers intergalactique, bien particulier.

« Lors d’expériences destinées à trouver de nouvelles plantes capables de vaincre la famine dans l’univers, le biologiste Audric crée par erreur les Monstroplantes, espèces mi-végétales, mi-animales, dotées d’intelligence et habitées par la Lumière Noire.

Afin de les exterminer, deux racines doivent être réunies : l’une est en sa possession, l’autre détenue par son fils Jayce. Ce dernier, aidé de ses amis, les Conquérants de la lumière (Flora, Oon l’écuyer, Gillian le magicien, Herc le navigateur, Brock le poisson volant), part à la recherche de son père qui s’est enfui, tout en combattant les Monstroplantes et leur chef, Diskor. »

Enfin vous n’aurez pas besoin de zapper pour suivre Capitaine FLAM à 22h15 sur Mangas. Un anime de 1981 également produit par Toei Animation. Une série d’animation japonaise très populaire, dans laquelle on retrouve Curtirs Newton, alias le Capitaire Flam, combattre le mal pour le gouvernement intersidéral.

Jeudi 16 avril : Une prison publique sous forme de parc d’attraction avec Deadman Wonderland sur Gong Max

En effet, Deadmand Wonderland, la série animée tirée du manga, passera sur la chaîne Gong Max à 20h45. Une histoire assez sombre, déconseillée aux plus jeunes. « Dix ans après le grand tremblement de terre de Tokyo, la prison « Deadman Wonderland » est devenue un site touristique qui permet de récolter des fonds pour reconstruire la ville. Les spectateurs assistent avec enthousiasme à des épreuves mortelles où les prisonniers s’affrontent pour obtenir quelques jours de vie supplémentaires. Ganta et ses amis vont bientôt se rendre en voyage de classe dans cette prison. Mais un homme en rouge les attaque ! Ganta est le seul survivant. Accusé à tort d’avoir tué tous ses amis il est condamné à mort et incarcéré à « Deadman Wonderland ». Avec l’aide de Shiro, une jeune fille très étrange rencontrée dans la prison, il va tenter de rester en vie. Mais les règles sont dures et Ganta doit réussir à prouver son innocence… »

Samedi 18 avril : des héros surpuissants avec Naruto et HunterxHunter

Dès le matin, la chaîne Mangas proposera à 8h55 Naruto. Un anime de Masashi Kishimoto très populaire aujourd’hui. Il est le 3ème manga le plus vendu au monde derrière les grands noms que sont Dragon Ball ou encore One Piece. « L’histoire commence pendant l’adolescence de Naruto, vers ses douze ans. Orphelin cancre et grand farceur, il fait toutes les bêtises possibles pour se faire remarquer. Son rêve : devenir Hokage afin d’être reconnu par les habitants de son village. En effet, le démon renard à neuf queues scellé en lui a attisé la crainte et le mépris des autres villageois, qui, avec le temps, ne font plus de différence entre Kyûbi et Naruto. Malgré cela, Naruto s’entraîne dur afin de devenir genin, le premier niveau chez les ninjas. Au début craint et méprisé par ses pairs, Naruto va peu à peu monter en puissance et gagner le respect et l’affection des villageois grâce, notamment, aux combats dantesques face aux ennemis les plus puissants de Konoha. »

A 16h25, découvrez sur Gong Max cette fois-ci, HunterxHunter. Un autre shonen assez connu dans lequel nous suivrons Gon Freecs à la recherche de son père. Une série qui propose de nombreux combats époustouflants. A voir, si vous êtes fan du genre. « Le jeune Gon vit sur une petite île avec sa tante. Abandonné par son père qui est un Hunter, à la fois un aventurier et un chasseur de primes, Gon Freecs décide à l’âge de 12 ans de partir pour devenir un Hunter. Cela ne sera pas chose aisée, il devra passer une suite de tests et examens en compagnie de milliers d’autres prétendants au titre de Hunter. Il sera aidé par de nouvelles connaissances qui aspirent au même but que lui tel que Kurapika, Leorio et Killua. »

Enfin, à 22h, la chaîne Mangas diffusera Cobra. L’anime de l’homme dont le bras gauche dissimule une arme redoutable est de retour. « Lors d’une séance de rêve artificiel, un homme nommé Johnson retrouve la mémoire : il découvre qu’il est en réalité l’aventurier mythique et supposé mort dénommé Cobra. Il s’aperçoit ensuite que son bras gauche dissimule une arme redoutable, le « rayon Delta » ou Psychogun, une arme qu’il est le seul à posséder.

Après avoir retrouvé son identité, Cobra décide qu’il est temps de reprendre sa vie de flibustier de l’espace recherché par la Police galactique. Aux côtés d’Armanoïde, sa fidèle coéquipière androïde à la personnalité féminine, il parcourt l’espace à bord de son vaisseau spatial futuriste, l’un des plus rapides de la galaxie, en quête d’aventures, de richesses, et de conquêtes féminines, son activité favorite… »

Dimanche 19 avril : une chasse au trésor et des chevaliers en armure

Dimanche matin, le célèbre anime One Piece sera proposé par la chaîne Mangas à 08h05. On retrouve dans cette histoire le héro Luffy, l’homme-caoutchouc au chapeau de paille, et son équipage naviguant à bord de leur navire en quête du grand trésor convoité de tous, le One Piece. Un anime très drôle et pleins de rebondissements qui fait partie des trois mangas les plus vendus au monde, aux côtés de Dragon Ball et Naruto.

Ensuite toujours sur le canal 90, deux films de la série Saint Seiya (les chevaliers du Zodiaque). Un anime qui a été diffusé à l’époque dans le club Dorothée (1988), en parallèle de Dragon Ball Z par exemple. Tout d’abord le premier film à 21h10 sera Saint Seiya – « Les guerriers d’Abel » suivi par un second film, « Chapitre céleste : ouverture » qui sera affiché à l’écran à partir de 22h25.

La fin du mois d’avril

Lundi 20 avril, à partir de 11h25 sur Mangas, retrouvez les mystérieuses cités d’Or, la série d’animation franco-japonaise dont la réputation n’est plus à faire.

Toujours sur la même chaîne, Conan l’aventurier est également diffusé dès 2h15 et ce pendant toute la nuit.

Et enfin, le dimanche 26 avril, la chaîne Mangas continuera sur sa lancée avec les films Saint Seiya cependant, en revenant un peu en arrière chronologiquement avec à 21h10 « La légende la pomme d’or », le premier film d’animation de la série, suivi par « La bataille des dieux » le deuxième volet, à partir de de 21h55.