Univers Freebox vous éblouit chaque jour, mais sachez que vous pouvez choisir le mode sombre

Univers Freebox vous informe chaque jour de l’actualité des télécoms et encore davantage durant ce crise sanitaire durant laquelle beaucoup de choses évoluent chez Free, avec par exemple des améliorations des forfaits mobile ou des chaînes offertes. Et pour que vous puissiez nous lire aisément en toutes circonstances, nous vous rappelons que nous avons lancé un mode sombre disponible sur l’intégralité d’Univers Freebox.

Ce mode est compatible à la fois avec vos PC, Mac et sur vos mobiles. L’intérêt de ce mode est de vous proposer une lecteur reposante, en particulier dans un environnement à faible luminosité. Au delà du réglage par défaut de votre navigateur, ou du système d’exploitation, vous avez la possibilité de choisir ce mode indépendamment, via une icône en forme d’ampoule est apparue dans le menu supérieur sur mobile et ordinateur. Elle permet de passer du mode clair au mode sombre et inversement.

Vous pouvez également choisir comment afficher Univers Freebox depuis votre espace abonné Freezone sous la rubrique “Modifier le style d’affichage”.

Trois options sont disponibles, le mode automatique permet, comme avec le système par défaut, de changer l’affichage en fonction des réglages de votre système d’exploitation ou de votre navigateur. Les thèmes sombres et clairs permettent de forcer l’affichage, en utilisant le même principe que l’icône disponible sur Univers Freebox.

Le comportement peut varier si vous êtes connectés ou non.

Si vous êtes connectés

Le style appliqué est mis en concordance quand vous le changer sur Freezone et sur Univers Freebox. Par exemple, si vous choisissez “Automatique” sur votre espace abonné, puis retournez sur un article, vous verrez alors le mode automatique appliqué. Même si vous lisez l’article depuis un autre appareil.

Si vous n’êtes pas connectés

Le style pourra être changé uniquement depuis un appareil unique puisque le choix est sauvegardé à l’aide d’un cookie. Pour retrouver le mode automatique, il vous suffira de vider vos cookies.

Pensez à vous déconnecter et vous reconnecter depuis Freezone pour initialiser la nouvelle fonctionnalité.