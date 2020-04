Les nouveautés annoncées par Free qui devraient être lancées dans les mois qui viennent (et parfois repoussées pour cause de crise du COVID-19)

Free a annoncé ces dernier mois (et même parfois depuis 1 an) que plusieurs nouveautés allaient être lancées. Certaines se sont concrétisées, comme par exemple la migration vers la Delta S, la possibilité d’utiliser un autre player que l’enceinte Devialet, l’arrivée de Netflix sur Mini 4K et Révolution, Prime Vidéo et les Machines virtuelles sur la Freebox Delta. Beaucoup n’ont cependant toujours pas vu le jour et de nouvelles se sont ajoutées. Comme nous le faisons environ tous les 3 mois, nous vous proposons un récapitulatif de ce qui devrait donc arriver plus ou moins prochainement au cours de l’année 2020. Forcement, pour cause de crise sanitaire, certaines de ces nouveautés ont été reculées.

Xavier Niel a annoncé lors de la dernière présentation des résultats d’Iliad qu’une nouvelle Freebox dite “intermédiaire” serait prochainement lancée. Il s’agit de la Freebox V8, qui devrait remplacer la Freebox Mini 4K, et qui pourrait tourner sur Android TV. Si le design et la Server des cette nouvelles Freebox V8 a été conçu par Free, le Player aurait été délégué à un fabricant. Plusieurs nouvelles informations ont également été découvertes, comme la certification Google, ou encore son nom, qui sera Freebox POP. Cette nouvelle box devait voir le jour au début de l’année 2020, mais il parait assez évident que Free ne sortira pas sa nouvelle box durant la crise du coronavirus, car l’actualité est forcement tournée vers cette pandémie qui touche le monde entier.

Une des informations la plus importante est la nouvelle révolution mobile que Xavier Niel a révélée dans une interview à Univers Freebox. Ce sera la plus importante évolution depuis le lancement de l’opérateur dans le mobile, puisque le fondateur de Free veut tout changer. “On va créer un nouveau modèle dans le mobile à tous les niveaux […] au niveau des terminaux, au niveau des offres, la distribution, plein de trucs…” nous a-t-il révélé en marge “on a fait une révolution en 2012 [sur le mobile] et on essaye de se réinventer tous les 6 ou 7 ans”.

Lancement du Dolby Atmos sur la Freebox Delta. Si la nouvelle box de Free propose déjà un son de qualité grâce à l’enceinte Devialet, surtout en ce qui concerne les basses, le Dolby Atmos va permettre un saut qualitatif nettement supérieur, notamment grâce à la gestion de la verticalité du son. Cette information a été révélée par Xavier Niel lors d’une interview à Univers Freebox en décembre, mais le lancement de cette technologie se fait toujours attendre.

Lancement d’une nouveautés concernant le hardware sur la Freebox Delta. Là encore, c’est Xavier Niel qui l’a annoncé. Free fera ainsi trois grosses annonces concernant sa nouvelle Freebox haut de gamme : une sur le hardware, une sur le software et une sur un nouveau service. Le nouveau service est l’intégration de Prime Vidéo, le nouveau service software sont les machines virtuelles, reste donc la nouveauté hardware.

Arrivée de Free Mobile dans les Caraïbes. Selon le fondateur de Free, l’opérateur mobile, qui a obtenu des licences en Guyane, Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin et Saint-Barth,devrait se lancer dans les tous prochains mois. A Mayotte, une nouvelle offre a été lancée mais sous la marque Only, propriété à 50% d’Iliad.

Avec la Freebox Delta S, il sera également possible de bénéficier du Multi TV, c’est-à-dire de commander 2 players (Révolution ou Mini 4K) et ainsi bénéficier de la télévision dans plusieurs pièces de votre maison.

Le Multi TV va également faire son apparition pour les abonnés Freebox Delta. Les abonnés auront la possibilité d’opter pour un boîtier Révolution ou Mini 4K

Une nouvelle migration va être proposée. Les abonnés Freebox Delta S, qui souhaitent finalement bénéficier de la Freebox Delta, pourront procéder à un upgrade de leur offre. Cette migration devrait se faire depuis l’espace abonné.

– Une nouvelle offre sera proposée aux possesseur d’un Player Devialet, qui auraient quitté Free et qui souhaiteraient revenir.

Enfin, dernière petite annonce, Free va lancer une nouvelle offre mobile sur Veepee, avec un nouveau smartphone offert. L’opérateur l’avait annoncé il y a 3 semaines, avant de l’annuler, mais il a indiqué à Univers Freebox qu’elle n’était que repoussée à une date ultérieure pour cause de crise sanitaire.

Comme toujours avec Free, il est difficile de connaître les délais quant à ces annonces. Ils ne sont donc donnés qu’à titre indicatif