Iliad dévoile son nouveau forfait mobile à Mayotte… mais pas sous la marque Free

Une campagne de publicité a été lancée à Mayotte par l’opérateur local racheté par Iliad, annonçant un nouveau forfait. Mais ce forfait n’est pas Free

Nous vous informions la semaine dernière que l’île s’était couverte couvrir de panneaux publicitaires qui évoquent le slogan de Free. On peut en effet voir des affiches “Majahaba qui ?” ce qui signifie en français “Merci qui ?” Une seconde publicité est également visible avec comme slogan ” Bientôt vous allez tous nous dire merci !”. Une campagne lancée par Only, l’opérateur racheté par Free à 50%. On pouvait donc s’attendre, comme ce fut le cas à La Réunion, où Iliad est également propriétaire à 50% d’Only, que cette nouvelle offre soit sous la marque “Free”.

Un forfait moins intéressant qu’à La Réunion et sous la marque Only

Le nouveau forfait annoncé par les publicité a donc été dévoilé dimanche, et il n’est pas proposé sous la marque Free. Il propose les appels et SMS illimités, avec 10Go de data pour 15€ sans engagement. Même si ce forfait est plus intéressant que ceux précédemment proposé par Only, on est loin du forfait “Free” à 9,99€/mois intégrant 50Go de data. On notera également que c’est le slogan “Majahaba Only”, qui se traduit par “Merci Only”, soit le pendant mahorais de “Merci Free” qui est repris sur les affiches annonçant ce nouveau forfait.

La stratégie d’Iliad à Mayotte est donc pour le moins étonnante. En effet, depuis plus d’un an les abonnés Free Mobile des autres département peuvent déjà capter la 4G de l’opérateur et même la 4G+ à Mayotte. Et c’est bien le réseau Free qui apparaît et non Only. Tout est donc près pour le lancement de la marque Free, et pourtant c’est la marque locale rachetée par le Groupe de Xavier Niel qui déploie une nouvelle offre. Reste donc à savoir si un autre forfait sera proposé prochainement sous la marque Free. Mais dans ce cas il serait difficile de comprendre pourquoi Iliad lance deux nouvelles offres au même moment sous deux marques différentes.

Merci à Dylan