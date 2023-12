Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : ça bouge dans le bon sens pour les abonnés Freebox

C’est parti pour les nouveautés de la semaine ! Nous faisons un point sur les derniers événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué l’arrivée d’un nouveau service ou une promotion au cours des sept derniers jours, c’est certainement ici que vous leur mettrez la main dessus.

Nouveautés Free

Abonnés Freebox : Canal+ Box Office UHD sera disponible uniquement sur player Pop à son lancement le 19 décembre. Plus d’infos… Freebox : bénéficiez d’une chaîne offerte dès maintenant et jusqu’en janvier, il s’agit de la chaîne Melody sur le canal 262 ( au lieu de 4,5€). Il s’agit de la seule télévision musicale à proposer chaque jour les grandes émissions de variété des années 60 à 90, jamais revues depuis leur diffusion initiale. Plus d’infos… Le nouveau service de streaming gratuit TF1+ sera disponible sur les Freebox à son lancement en janvier. Plus d’infos… Freebox : “Osez le cinéma avec FILMO !” L’abonnement à la plateforme de streaming pour les adorateurs du 7e art tombe à 1€/mois uniquement pendant 2 mois au lieu de 6,99€/mois. Plus d’infos… Abonnés Freebox : l’abonnement à Apple TV+ offert pendant 2 mois pour les nouveaux comme les ex-abonnés à la plateforme. Plus d’infos…

Abonnés Freebox et Prime : deux nouveaux jeux offerts sur Prime Gaming, à savoir Akka Arrh et SeaOrama : World of Shipping. Stratégie et sens du rythme sont au programme cette semaine. Plus d’infos…

Oqee Ciné : Free propose des nouveautés avec 6 nouveaux films (Espion et demi, Le Siffleur, e Noël magique de Jill et Joy etc…) et, pour la première fois, un spectacle d’humour (Malik Bentalha se la raconte). Plus d’infos…

Free lance une nouvelle fonctionnalité dans son application Freebox – Espace Abonné sur iOS et Android : une carte interactive de ses boutiques Free. Plus d’infos…

Nouveautés Free Mobile

Free Mobile : la VoLTE et VoWiFi sont “désormais disponibles” pour tous ses abonnés, même au forfait 2€. Plus d’infos…

Annonces de la semaine

TF1 annonce une programmation de films 4K, qui seront accessibles gratuitement sur Freebox Mini 4K, One, Pop et Delta. Plus d’infos…

Mobiles subventionnés : Free et SFR trouvent un accord et mettent fin à leur conflit judiciaire. Plus d’infos…

Free change le nom de ses Free Center, il faut désormais les appeler Boutiques Free. Plus d’infos…

