Free annonce le lancement d’une offre flash à 1€ pour ses abonnés Freebox

“Osez le cinéma avec FILMO !” L’abonnement à la plateforme de streaming pour les adorateurs du 7e art est affichée à seulement 1€/mois pendant 2 mois sur les Freebox.

Un catalogue riche de plus de 1000 films cultes ou plus récents, sélectionnés avec soin par son équipe de spécialistes, le service de streaming FILMO bénéficie d’une nouvelle offre intéressante, annonce Free. Proposé habituellement à 6,99€/mois, l’abonnement à ce service de SVOD est affiché à seulement 1€ pendant 2 mois pour tout souscription d’ici le 13 janvier prochain.

L’occasion de profiter en illimité et sans engagement de grands classiques du patrimoine et pépites méconnues du cinéma indépendant, en passant par les révélations des derniers festivals. Chaque mois, de nouveaux films et documentaires sont ajoutés en avant-première. Parmi les dernières exclusivités, Free recommande La Punition, hriller psychologique qui interroge les limites de l’autorité parentale. Ou encore, Girl Picture, drame adolescent récompensé par le Prix du Public au Festival de Sundance 2022 ou encore Bad Genius, succès surprise au box-office thaïlandais.

Source : Portail Free

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox