Vers une entrée en bourse de Canal+ et de nouvelles acquisitions d’ampleur

Vivendi annonce étudier un projet de scission de ses activités en plusieurs entités afin de les faire entrer en Bourse et profiter d’opportunités d’investissement. En cas de succès de l’opération, Canal+ pourrait rêver plus grand.

Depuis la distribution cotation d’Universal Music Group en 2021, Vivendi subit une décote de conglomérat très élevée, diminuant significativement sa valorisation et limitant ainsi ses capacités à réaliser des opérations de croissance externe pour ses filiales. Si ses filiales Canal+, Havas ou Lagardère, connaissent aujourd’hui un fort dynamisme, le groupe de Vincent Bolloré souhaite aller plus loin et profiter d’opportunités d’investissement.

Ainsi et afin de libérer pleinement le potentiel de développement de l’ensemble de ses activités, Vivendi a annoncé le 13 décembre étudier un projet de scission de la société en plusieurs entités, qui seraient chacune cotées en Bourse.

De son côté, Canal+ a connu une croissance significative au cours des dernières années pour atteindre un portefeuille de plus de 25 millions d’abonnés dans près de 50 pays. Après avoir fait l’acquisition de M7 en 2019, puis de SPI, le groupe dirigé par Maxime Saada a pris des participations stratégiques dans des entreprises telles que Multichoice (32,6%), VIU ou encore Viaplay, le groupe souhaite à présent se positionner “favorablement pour exploiter d’autres opportunités de consolidation à l’échelle internationale.”

Bien qu’aucune discussion avancée n’ait encore été engagée, le rachat d’un studio comme Paramount pourrait être une cible pour Canal+, cela collerait en tout cas à ses ambitions, explique Les Echos. S’il souhaite un jour conquérir le marché américain, le groupe français devra aussi convaincre les marchés boursiers et ce n’est pas mince affaire à l’heure où la croissance de la majorité des services de SVOD ralentit. Rentable en 2022, son modèle rentable de diffuseur, agrégateur et producteur devra donc faire ses preuves auprès des investisseurs .

Avant d’en arriver là, Vivendi devra réussir sa scission. Le groupe de Vincent Bolloré prévoit la création d’une société d’investissement détenant des participations financières dans les secteurs de la culture, des médias et du divertissement. “Elle inclurait notamment la participation majoritaire dans le groupe Lagardère, un leader mondial dans l’édition et le Travel Retail qui affiche des performances remarquables”, indique-t-il et d’ajouter que celle-ci mènerait “une politique active de développement de l’ensemble de ses participations et serait concentrée sur la création de valeur et le retour de capital à ses actionnaires à travers une rotation effective de son portefeuille et une politique de réinvestissement ciblée.” Ce projet de scission pourrait donc donner à l’ensemble des activités du groupe l’agilité financière nécessaire à la poursuite de leur développement.

