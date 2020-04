Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : arrivée d’une chaîne spéciale et d’une offre en option pour les abonnés, Disney+ débarque sur la mini 4K, le pack Famille by Canal à 1€

Free et le service de lecture en ligne Youboox ont signé un nouveau partenariat pour proposer une offre premium en option, spécialement dédiée aux abonnés Free . Que propose ce service ? Comment s’y abonner ? On vous explique tout ça.

Free continue sans relâche de faire des gestes à ses abonnés. Après avoir offert la semaine dernière 42 chaînes jusqu’à la fin du mois, l’opérateur propose désormais aux abonnés Freebox Mini 4K, Crystal et One, une nouvelle promo sur le pack Famille by Canal : soit un accès à 52 chaînes pour 1€/mois en avril et mai, sans engagement. Plus d’infos…