Free, SFR, Orange et Bouygues : les internautes se lâchent sur Twitter # 125

Aficionados de Twitter, les opérateurs français postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des tweets qui ont déferlé sur l’oiseau bleu cette semaine.

Certains diront que c’est bien résumé !

Quelques exemples de data center à travers le monde. pic.twitter.com/9lUXeAhhmB Alexis Kauffmann (@framaka) April 11, 2020

Le coup de gueule de la semaine !

Canal passe en clair, le CSA se vénère direct. Sur LCI ça parle de tester des vaccins sur les africains, sur BFM ça vanne à base d’enterrement de Pokémons, sur C8 Hanouna annonce des dates bidons de déconfinement par région, là le CSA il laisse tous les messages en “Vu”. LANDEYves (@LANDEYves_) April 6, 2020

Sa nouvelle Bbox lui apportera une réponse, à moins que ce soit son voisin !

Hum @bouyguestelecom j’ai reçu ma nouvelle box car l’autre changeait de chaîne toute seule, et en fait les télécommandes sont interchangeables

Vous pensez pas que c’est ça le souci et que c’est peut-être le voisin qui change mes chaînes.. ? 😅😅😅😅 Feun’ (@FeunArcanin) April 9, 2020

La question est posée, en tout cas ce sont tous des services SVoD !

Les gens qui comparent Disney+ à Netflix, ce sont les mêmes qui disent “Salto le Netflix français” ? Maxime (@hdmotion) April 9, 2020

Pendant ce temps là, Disney et Canal+ font des heureux !