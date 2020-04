Abonnés Freebox : Netflix renforce le contrôle parental durant le confinement

Si vous avez l’habitude de poser vos enfants devant Netflix pendant que vous télétravaillez, Netflix a annoncé renforcer les mesures de contrôle parental proposées par sa plateforme.

Les enfants sont à la maison et ils nécessitent parfois plus d’attention que ce que vous pouvez donner si vous télétravaillez. Alors pourquoi ne pas les laisser devant Netflix sur votre Freebox, le temps de souffler un peu ? Pour mieux contrôler le contenu auquel vos enfants ont accès, Netflix a annoncé deux nouvelles fonctionnalités.

Code PIN et sélection de programmes “à éviter”

Le géant de la SVOD a annoncé l’arrivée de deux nouvelles fonctionnalités pour permettre de laisser vos enfants regarder Netflix tout en vous assurant qu’ils n’auront pas accès à des programmes que vous jugez inappropriés.

Il était déjà possible de créer un compte “Kids” pour votre bambin, mais aussi de gérer la catégorie d’âge d’un profil spécifique pour éviter toute mauvaise surprise sur Netflix. Dorénavant, vous pouvez même sélectionner spécifiquement les programmes auxquels votre enfant ne doit pas avoir accès.

Il faudra vous rendre dans l’onglet de gestion des profils sur navigateur, ou vous pourrez sélectionner celui de votre bambin. Il vous sera alors proposé, comme auparavant, de sélectionner la catégorie d’âge de votre enfant mais également de dresser votre liste de programmes à ne pas proposer.

Ici, le bambin, c’est votre rédacteur

Lorsque vous saisirez le début du programme, vous verrez défiler une liste de contenu correspondant aux caractères saisis que vous pouvez ensuite sélectionner pour éviter tout visionnage. A noter que d’après la plateforme de SVOD, ni le titre ni la fiche du programme ne sera visible pour votre enfant.

Netflix a également annoncé qu’il sera possible de créer un code PIN pour chaque profil. Les enfants sont malins et peuvent avoir compris qu’ils peuvent passer par un autre profil, avec cette sécurité supplémentaire, moins de risque de les voir contourner le contrôle parental.

Il sera également possible pour les parents, toujours dans les paramètres avancés de Netflix, de suivre la liste des contenus regardés par votre enfant et le nombre de visionnages. A noter également qu’il est possible de bloquer la lecture automatique des bandes-annonces pour éviter à vos enfants des passages trop choquants.