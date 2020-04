Un nouveau smartphone à petit prix débarque dans la boutique en ligne Free Mobile

Nouvel arrivant dans la boutique en ligne Free Mobile. Le Nokia 2.3 est désormais proposé chez l’opérateur pour moins de 150€.

Un nouveau smartphone pour les petits budgets débarque chez Free. Vous pouvez dès à présent vous procurer le Nokia 2.3 pour 129€ à la commande. Il est également possible de l’acheter en 4 fois sans frais, pour un premier versement de 33€ puis trois fois 32€ sans frais.

Le Nokia 2.3 s’équipe du chipset MediaTek Helio A22 avec son processeur quad-core 2,0 GHz associé à 2 Go de mémoire vive. Livré avec Android 9.0 et promis à Android 10, ce smartphone propose un écran IPS 6,2 pouces HD+ ainsi qu’une capacité de stockage 32 Go extensible par MicroSD et une gestion dual-SIM. Côté photographie, comptez sur un double capteur 13 + 2 Mégapixels au dos (le second pour le mode portrait) et un capteur 5 Mégapixels à l’avant (qui servira aussi à la reconnaissance faciale). A noter également qu’il est compatible avec la bande 700 MHz chère à l’opérateur de Xavier Niel. Pour la fiche technique complète, vous pouvez la retrouver ci-dessous.