Free Mobile : un nouveau réseau mystère a été repéré, mais que cache-t-il ?

Free utilise différents réseaux mobiles. Un nouveau a été repéré.

Le créateur de l’application FMobile, qui est disponible sur iOS et permet pour rappel d’échapper à l’itinérance Orange, signale l’existence d’un réseau mobile inconnu au bataillon et appartenant à Free : le réseau 208.35.

Or, on sait que chaque réseau mobile a son utilité. Le 208.14 était un réseau de test, le 208.15 celui utilisé depuis le lancement commercial de Free Mobile et le 208.16 dont nous parlions dernièrement celui permettant d’améliorer l’expérience pour les abonnés devant composer avec l’itinérance Orange.

À quoi sert donc ce réseau 208.35 apparu il y a un peu plus d’un mois ? Le créateur de l’application FMobile a remarqué que l’accroche 3G et 4G était impossible. Il soupçonne ainsi un réseau utilisé à des fins expérimentales autour de la 5G.