Abonnés Freebox Mini 4K, One et Crystal : le pack Famille by Canal et ses 52 chaînes à seulement 1€ pendant deux mois

Free continue sans relâche de faire des gestes à ses abonnés. Après avoir offert la semaine dernière 42 chaînes jusqu’à la fin du mois, l’opérateur propose désormais aux Freebox Mini 4K, Crystal et One, une nouvelle promo sur le pack Famille by Canal : soit un accès à 52 chaînes pour 1€/mois en avril et mai, sans engagement.

Pendant le confinement, Free multiplie les attentions envers les Freenautes pour améliorer au mieux leur quotidien. Cette fois, l’opérateur pense aux abonnés Freebox ne disposant pas d’une offre TV by Canal en leur proposant de souscrire au Pack Famille by Canal, pour seulement 1euro jusqu’au 31 mai, au lieu de 4,99€. De quoi leur permettre de découvrir 52 chaînes pour toute la famille, du cinéma en passant par des séries et divertissements, musique, jeunesse, et découverte.

A noter que les chaînes Paris Première, MCM, M6 Music, Teva, Histoire TV, Manga, MyZen, Science et Vie TV, Toonami, RFM TV, Toute l’histoire, Ushuaia TV, Trace Latina et Trace Urban, sont dores et déjà offertes en avril sur Freebox TV.

Ainsi, cette offre est réservée aux abonnés Freebox Crystal, mini 4K et One détenteurs de Freebox TV pour toute nouvelle souscription à Famille by CANAL depuis Freebox. Pour rappel, ces chaînes sont déjà incluses dans les abonnements Freebox Révolution avec TV by Canal et Delta.

La liste des chaînes du pack Famille by CANAL

HISTOIRE TV 205

J-ONE 88

LA CHAINE METEO 230

M6 MUSIC 64

MANGAS 90

MCM 87

MTV 84

MTV HITS 66

MUSEUM 213

MY ZEN TV 243

NAT GEO WILD 61

NATIONAL GEO 60

NICKELODEON 147

NICKELODEON JR 141

NICKELODEON TEEN 152

NICKELODEON+1 156

NON STOP PEOPLE 86

NOVELAS 58

OLYMPIA TV 79

PARIS PREMIERE 28

PIWI+ 143

PLANETE+ 59

PLANETE+ A&E 201

PLANETE+ CI 200

POLAR+ 55

RFM TV 261

SCIENCE & VIE TV 207

SERIE CLUB 56

TELETOON+ 150

TELETOON+1 151

TEVA 53

TIJI 142

TOONAMI 154

TOUTE L’HISTOIRE 206

TRACE LATINA 286

TRACE URBAN 287

TV BREIZH 54

USHUAIA TV 204

VICE TV 98

VOYAGE 62

Warner TV 57