Apple prévoirait de racheter NextVR afin de concevoir ses prochaines lunettes de réalité augmentée

Apple s’apprêterait à investir une centaine de millions de dollars afin d’acquérir NextVR pour la conception de ses prochaines lunettes AR.

En effet, la firme de Cupertino souhaiterait s’approprier NextVR, une société dont le domaine de prédilection est la réalité virtuelle, comme l’a indiqué 9To5Mac samedi dernier.

La firme dirigée par Tim Cook diffuse désormais des événements, qu’ils soient sportifs ou simplement de divertissement, par le biais de ses casques de réalité virtuel qui proviennent des fabricants Sony, Oculus, HTC ou encore de Microsoft.

Toujours d’après la même source, le rachat de NextVR par Apple aurait pour but de développer la réalité augmentée sur iPhone et iPad avec ARKit, l’outil de la marque à la Pomme, et également d’utiliser la technologie de NextVR permettant de streamer grâce à un flux de haute qualité.

Selon 01Net cette fois-ci, l’entreprise de Cupertino aurait conçu, grâce à une optimisation de la compression des fichiers, près de quarante techniques de diffusion de vidéo en haute qualité. Apple mettrait donc les bouchées doubles concernant la conception de ses prochaines lunettes AR.

Apple pourrait débourser plus de cent millions de dollars afin d’obtenir le droit d’utiliser les technologies dont disposent les produits commercialisés par NextVR, comme le rapporte 9To5Mac. En interne, les équipes de la société spécialisée dans la réalité virtuelle ont été prévenues d’une délocalisation d’une partie de la production vers Cupertino dans les semaines à venir.

Début 2020, le PDG d’Apple avait évoqué l’importance de la réalité augmentée. D’après Presse-Citron, Tim Cook a expliqué qu’elle sera essentielle pour les géants de la tech dans les prochaines années.

Source : 20minutes