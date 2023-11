Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : un service officiel débarque pour les abonnés mobile, Oqee s’enrichit à plusieurs niveaux

C’est parti pour les nouveautés de la semaine ! Nous faisons un point sur les derniers événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué l’arrivée d’un nouveau service ou une promotion au cours des sept derniers jours, c’est certainement ici que vous leur mettrez la main dessus.

Nouveautés Free

Abonnés Freebox : Oqee sur navigateur permet désormais d’accéder à votre bouquet de chaînes favorites. Plus d’infos…

France.tv lance sa première chaîne thématique gratuite, disponible sur Oqee via la Freebox Pop, baptisée France TV Séries. Plus d’infos…

Free lance un nouveau player vidéo optimisé pour Oqee sur Android TV et corrige un problème majeur, le décalage entre le son et l’image. Plus d’infos…

Des services de SVOD comme Filmo, Insomnia mais aussi la plateforme OQee Ciné sont désormais disponibles svia Oqee sur les Smart Tv Samsung. Plus d’infos…

Abonnés Freebox et Prime : récupérez gratuitement deux nouveaux jeux PC, une saga française à l’honneur, The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos, et Black Widow: Recharged. Plus d’infos…

5 nouveaux films et une nouvelle saison de série font leur apparition sur Oqee Ciné, disponible gratuitement pour tous les abonnés Freebox : La Bamba, Le Limier, Still Alice, École paternelle 2, labyrinthe et Rescue me, les héros du 11 septembre : Saison 4. Plus d’infos…

Nouveautés Free Mobile

Free Mobile signe un partenariat avec Google, les Pixels 7A, 8 et 8 Pro débarquent dans sa boutique. Plus d’infos…

Free ouvre son service de proximité Free Proxi à destination de ses abonnés mobile et les prévient par mail. Pour en profiter, il suffit de se conencter à son espace abonné et de se rendre dans la rubrique assistance si votre ville est éligible à ce service très réactif au plus près de vous. Plus d’infos…

Free Mobile propose un nouveau smartphone premium pensé pour durer, avec une remise réservée à ses abonnés : Crosscall Stellar-X5. Plus d’infos…

Annonces de la semaine

Free propose ses Black Free Days aux abonnés Freebox avec jusqu’à 400€ de remises sur des Smart TV Samsung. Plus d’infos… Canal+ lance 2 nouvelles offres canons à 15,99€/mois sur Veepee à activer sur les Freebox avec au choix Disney+ ou beIN Sports. Plus d’infos…

