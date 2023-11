Canal+ lance 2 nouvelles offres canons sur Veepee à activer sur les box de Free, Orange, SFR et Bouygues

Deux abonnements à 15,99€/mois pendant 2 ans incluant Canal+ et ses chaînes avec au choix Disney+ ou beIN Sports.

Après avoir dégainé une offre limitée à 19,99€/mois pendant 1 an la semaine dernière sur les Freebox et Livebox, Canal+ fait mieux ce 20 novembre en lançant deux ventes privées plus attractives sur le site d’e-commerce français Veepee.

La première offre exclusive permet d’accéder à de nombreuses chaînes de la filiale de Vivendi comme Canal+, Canal+ Box Office, Canal+ Sport 360, Cinéma(s), Grand Ecran, ,Séries ou Docs, mais aussi aux contenus d’Apple TV, ainsi qu’à Disney+ pour 15,99€/mois pendant 24 mois puis 36,98€/mois. Idéal, pour découvrir des films 6 mois après leur sortie ou encore profiter des mondes de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic et Star.

La seconde offre intègre les mêmes chaînes du groupe, mais inclut l’abonnement à beIN Sports à la place de Disney+ au prix du à 15,99€/mois pendant 24 mois puis 42,99€/mois. De quoi regarder des matchs de l’UEFA Champions League, de Premier League, de Ligue 1 Uber Eats (saison 2023-2024), du TOP 14 de rugby, mais aussi d’accéder à l’intégralité des Grands Prix de Formule 1 (hors essais et qualifications) et de Moto GP. Sans oublier, les grands championnats européens de football (Bundesliga, Liga, Serie A, Liga Portugal), et 100% des matchs de la Coupe de France à partir des 32èmes de finale et de la Coupe d’Afrique des Nations. Ou encore la NBA en exclusivité.

Dans les deux cas, l’engagement est de 24 mois. Le Pass Presse est inclus et l’option TV+ est offerte pendant 2 mois, elle donne accès à plus de 60 chaînes en tout genre, allant de Disney Junior à Paris Première en passant par les chaînes Planète+. Cette option peut être résiliée, mais si vous souhaitez la conserver, il faudra compter 10€/mois une fois la période de gratuité terminée.

Ces offres sont disponibles jusqu’au 27 novembre que ce soir par satellite, ADSL/Fibre sur les box de Free, Orange, SFR et Bouygues Telecom mais aussi via un décodeur CANAL+ ou le câble via SFR THD/Numéricâble. Il s’agit d’un abonnement sur TV et multi-écran (2 écrans en simultané).

