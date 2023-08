Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : un grand lot de chaînes offertes, des Freebox et Oqee s’améliorent…

C’est parti pour les nouveautés de la semaine ! Nous faisons un point sur les derniers événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué l’arrivée d’un nouveau service ou une promotion au cours des sept derniers jours, c’est certainement ici que vous leur mettrez la main dessus.

Nouveautés Free

Les amateurs de TV sont servis, puisque pour le début du mois d’août, Free offre l’accès au pack Africa Premium comptant 28 chaînes, mais aussi à la chaîne de séries Novelas TV et ce, jusqu’en septembre prochain.

Les Player Devialet et Freebox One intègrent désormais la possibilité de la création et la lecture d’enregistrements TV dans votre espace Oqee. Cela permet de consulter ses enregistrements TV réalisés sur votre player directement sur toutes les plateformes supportées par Oqee (smartphone, tablette…). Pour en bénéficier, il faut redémarrer votre player. Plus d’infos…

La Freebox Révolution n’est pas en reste avec une nouvelle mise à jour apportant majoritairement des correctifs.

Oqee a également été amélioré sur ordinateur, avec l’intégration de deux nouveautés à savoir le contrôle du direct et le star-over. Une nouvelle mise à jour a par ailleurs été déployée sur Samsung TV, intégrant les services de vidéo à la demande accessibles depuis l’interface TV de Free. Les abonnés utilisant des terminaux Android peuvent pareillement mettre à jour leur application mobile.

Pour les utilisateurs de player Freebox Pop, mini 4K et Apple TV, vous pouvez aussi découvrir une chaîne dédiée à Yu-Gi-Oh !, gratuitement, sur Pluto TV, depuis peu.

Les Freebox accueillent de nouvelles radios aux thématiques différentes. Elles sont accessibles sur les player Freebox Delta Devialet, One et Révolution. En savoir plus…

Nouveautés Free Mobile

Après plusieurs mois sans actualisation, la carte de couverture officielle de Free Mobile a été mise à jour avec des données datant de juin dernier. Plus d’infos…

Un nouveau pack comprenant le Honor Magic5 Lite 5G est disponible et vous permet d’obtenir les derniers écouteurs lancés par le fabricant chinois. Plus d’infos…

L’opérateur propose de nombreuses promotions différentes sur son catalogue de smartphone, allant de 6 mois à Google One offerts pour le Xiaomi 13, à des prix différents pour les abonnés Free Mobile, en passant par une offre de remboursement sur un smartphone pliable très récent.

Annonces de la semaine

Un nouveau Backup Internet proposé aux abonnés Free en panne a été repéré sur la toile. Plus d’infos…

L’ancien joueur d’équipe de France Ludovic Giuly apportera son expérience d’ancien adjoint monégasque et lyonnais ainsi que son ton léger sur Free Ligue 1 durant la saison 2023-2024, pour une émission en direct remaniée. En savoir plus…

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox