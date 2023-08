Free Ligue 1 recrute un nouveau joueur dans son équipe

L’ancien champion de France Ludovic Giuly rejoint l’équipe de commentateurs du service 100% foot de Free.

A l’approche de l’ouverture de la nouvelle saison, Free a fait son mercato et a recruté un nouveau joueur dans son équipe. Il s’agit de l’ancien joueur professionnel Ludovic Giuly, champion de France en 2000 avec l’AS Monaco et vainqueur de la Ligue des Champions en 2006 avec le FC Barcelone. L’ancien joueur d’équipe de France apportera son expérience d’ancien adjoint monégasque et lyonnais ainsi que son ton léger sur Free Ligue 1 durant la saison 2023-2024.

Il rejoint ainsi Alexandre Ruiz, l’ex-footballeur Rio Mavuba et par Aurore Thibault pour l’émission Free en direct. Présentée par Alexandre Ruiz, elle s’installe chaque journée de championnat sur les pelouses de stades pour suivre le match au plus près. Free annonce une évolution de la formule, avec un avant-match consacré aux échanges avec les acteurs qui font vivre le stade un jour de match : qu’ils soient joueurs, coachs, préparateurs, jardiniers, restaurateurs ou supporters. Ces derniers “viendront livrer leur expérience au micro d’Alexandre Ruiz, Rio Mavuba et Ludovic Giuly pour vous offrir une immersion poussée de la tension et l’excitation d’un avant-match“.

𝘜𝘯 𝘯𝘰𝘶𝘷𝘦𝘢𝘶 𝘵𝘦𝘤𝘩𝘯𝘪𝘤𝘪𝘦𝘯 𝘢𝘳𝘳𝘪𝘷𝘦 𝘤𝘩𝘦𝘻 𝘍𝘳𝘦𝘦… pic.twitter.com/OPdvlQvOZD — Free Ligue 1 (@FreeLigue1) August 1, 2023

Le trio sur place sera aidé par Aurore Thibault qui elle se trouve en studio et pourra revenir sur lew sujets chauds du moment : résultats, mercato, débats tactiques du moment… Free donne ainsi rendez-vous à ses utilisateurs le samedi 12 août à 19h45 sur la pelouse du Parc des Princes pour le premier match diffusé en direct à savoir PSG contre FC Lorient. Pour rappel, l’application est gratuite pour les abonnés Freebox et ceux détenant un forfait Free et Série Free, les autres utilisateurs peuvent s’y abonner pour 3.99€/mois sans engagement pour accéder au flux vidéo en quasi-direct, avec l’envoi des actions fortes directement sur leurs appareils.

