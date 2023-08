Le player de la Freebox Delta accueille une nouvelle fonctionnalité pratique et attendue

En plus d’une mise à jour du player Révolution, Free déploie actuellement une nouvelle version pour son player Devialet et celui de la Freebox One.

Les players Devialet et One sont désormais un peu plus liés à Oqee. Dans une nouvelle version logicielle 1.4.1, les développeurs ont en effet intégré une nouvelle fonctionnalité qui avait déjà été aperçue en test en fin d’année dernière. Si Oqee n’est pas présent sur l’interface des deux appareils, ces derniers supportent désormais la création et la lecture d’enregistrements TV dans votre espace Oqee. Cela permet de consulter ses enregistrements TV réalisés sur votre player directement sur toutes les plateformes supportées par Oqee (smartphone, tablette…).

La mise à jour a également été l’occasion de déployer plusieurs correctifs, voici la liste :

Un blocage pouvait se produire lors de la lecture de vidéos depuis l’explorateur de fichiers lorsque les sous-titres sont désactivés.

Certains paramètres, comme les favoris de la page d’accueil, pouvaient ne pas être sauvegardés ou restaurés correctement.

L’application AppleTV+ pouvait planter lors d’une reconnection sur le port HDMI, et après la lecture de nombreux contenus.

L’application Netflix pouvait planter en cas de déconnexion.

L’affichage d’une carte Alexa ne force plus la sortie de l’application en cours.

La réponse à une requête Ok Freebox pouvait être déformée lorsque le player est en veille.

Pour bénéficier de cette mise à jour, il suffit de redémarrer votre player.

