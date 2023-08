Free met à jour son player Freebox Révolution

Au programme, plusieurs correctifs et une amélioration plutôt simple pour votre boîtier TV.

Il est temps de redémarrer votre player. Une toute nouvelle version logicielle est actuellement déployée sur la Freebox Révolution, numérotée 1.3.32. Elle apporte majoritairement des corrections, mais les développeurs annoncent également une amélioration assez cocasse : dorénavant, le bouton Free allume le player lorsqu’il est éteint.

Dans la liste des problèmes corrigés, on compte un blocage pouvant se produire lors de la lecture de vidéos depuis l’explorateur de fichiers lorsque les sous-titres sont désactivés, mais aussi le fait que certains paramètres comme la désactivation des banières ne pouvaient pas être sauvegardés correctement. Ces bannières déjà vues ne sont d’ailleurs plus affichées et peuvent être retrouvées dans l’application Aktu ou en cliquant sur le bouton Info (jaune) lorsque vous vous trouvez sur la page d’accueil. Enfin, dans certains cas rares, les applications Netflix et Prime Video pouvaient planter, c’est désormais de l’histoire ancienne.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox