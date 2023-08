Êtes-vous couvert en 5G ou 4G chez Free Mobile ? Sa carte officielle de couverture est mise à jour

Les données fournies par Free Mobile pour connaître la couverture mobile près de chez soi sont bien plus récentes.

Avant de passer chez un nouvel opérateur, il est important de savoir si vous aurez du réseau chez vous ou sur votre lieu de travail. Pour cela, Free propose une carte de couverture mobile présentant la couverture 5G, 4G/4G+ et 3G. Elle vient d’être mise à jour et présente désormais l’état du réseau mobile au 13 juin 2023.

Une mise à niveau bienvenue, puisque la date précédemment avancée par Free sur sa page était en mars. Depuis l’opérateur a activé de nombreux nouveaux sites. Assez pratique, elle présente une distinction faite entre les deux fréquences utilisées pour cette nouvelle génération de téléphonie mobile : la 3.5 GHz, bande “coeur” de la 5G permettant des débits plus élevés est indiquée en bleu et la 700 MHz qui elle vise à une meilleure couverture et une pénétration des murs plus importante, en vert foncé. La carte est interactive et permet d’afficher la technologie de votre choix. Vous pouvez également rechercher directement votre adresse grâce à une barre au-dessus de la carte.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox