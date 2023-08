Abonnés Freebox et Amazon prime : un nouveau jeu PC très populaire gratuit à récupérer

Avec le nouveau jeu offert via Prime Gaming, vous allez faire le plein de sensations fortes.

Pour démarrer le mois d’août Amazon offre une référence de jeux de tirs/RPG en proposant Payday 2 gratuitement. Le titre est disponible pour une durée de 33 jours.

Payday 2 est un jeu de tir coopératif à quatre personnes bourré d’action qui permet aux joueurs d’enfiler une fois de plus les masques de l’équipe originale du premier opus (Dallas, Hoxton, Wolf and Chains) pour une série de crimes épiques à Washington DC. Jusqu’à quatre joueurs peuvent coopérer lors des braquages, dont l’enjeu et la complexité augmentent en même temps que votre équipe progresse. Gagnez plus d’argent et devenez des criminels légendaires tout en profitant d’un système de personnalisation de personnage et de fabrication qui permet aux équipes de concevoir et personnaliser leurs armes et équipements.



A ce titre s’ajoute un Pack “Gage Mod Courier”, qui permet aux joueurs d’accéder à de nombreuses modifications d’armes qui seront laissées sur le site des braquages, où les braqueurs pourront les trouver et les assembler. Vos criminels en herbe profitent ainsi d’un approvisionnement constant en viseurs, lasers et plus encore. Lorsque vous effectuez un braquage, fouillez la zone et vous aurez peut-être la chance de retourner à la base avec un tout nouvel accessoire d’arme en plus du butin que vous venez d’amasser.

Pour accéder à ce jeu, il est nécessaire de posséder un compte Epic Games que vous aurez relié à votre compte Prime Gaming. Vous devrez ainsi télécharger le launcher dédié pour pouvoir lancer le jeu sur votre ordinateur. Amazon Prime est inclus dans l’offre Freebox Delta et offert pendant 6 mois pour les abonnés Freebox Révolution, Pop et les abonnés Freebox mini 4K ayant un forfait Free Mobile lié à leur offre fixe.

